В «Нафтогазе» допускают запуск рынка газа для населения

Рынок газа для населения может заработать, если выполнить два условия: разрешить гражданам менять поставщика независимо от наличия долгов и запретить облгазам отключать потребителя в течение года после перехода.

Как передает Нова Влада, об этом в интервью «Украина 24» сказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Очень важно разрешить свободную смену поставщика в категории населения. Сейчас, чтобы сменить поставщика газа, потребитель должен потратить почти 100 дней. Более того, это не значит, что этот (вопрос, – Ред.) решится успешно, ведь проблема различных спорных долгов – например, начисление температурного коэффициента», – сказал Коболев.

По его мнению, целесообразно разрешить потребителям из категории населения менять поставщика независимо от наличия долгов.

«Спор относительно коэффициентов будет продолжаться еще год-два-три, и газоснабжающие компании заинтересованы его долго поддерживать», – отметил Коболев.

Также, как считает Коболев, следует запретить облгазам отключать потребителей в течение года после смены поставщика, чтобы не дать им шантажировать потребителей.

«Это надо запретить и разрешить свободный переход. Это создаст конкурентный рынок газа», – добавил Коболев.

Как сообщалось ранее, после анбандлинга НАК «Нафтогаз Украины» действительно может быть приватизирован.

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