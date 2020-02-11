Россия провела очередные военные учения в Крыму
Во время операций в небе российские военные незаконно использовали один из аэродромов республики.
Российская Федерация в очередной раз провела военные учения на территории аннексированной АР Крым. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
«Вертолёты Ка-27М из состава морской авиации и ПВО (МА и ПВО) Черноморского флота (ЧФ) провели учение по поиску подводной лодки условного противника в Чёрном море», – сказано в сообщении.
Во время учений РФ незаконно использовала один из аэродромов в Крыму. С его помощью российские военные в небе отработали «комплекс мероприятий по поиску и обнаружению подлодки условного противника». В ходе условной операции русские также использовали так называемую гидроакустическую станцию.
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