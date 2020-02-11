Китайскому коронавирусу присвоили название

Название вирусу было присвоено в ходе конференции Всемирной организации здравоохранения, которая проходит в Женеве.

Во вторник, 11 февраля дали название китайскому коронавирусу – COVID-19. Название было присвоено ходе конференции Всемирной организации здравоохранения, на которой обсуждалась разработка вакцины от вируса. Ранее, властями Китая вирусу было присвоено временное название – NCP.

Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус.

«Мы также активизировали команду ООН по управлению кризисами. Это поможет ВОЗ сосредоточиться на ответных мерах в области здравоохранения, в то время как другие учреждения могут использовать свои экспертные знания для более широких социальных, экономических последствий и последствий для развития вспышки COVID19″, – заявил он.

Также, по словам Гебрейесуса, вакцина от вируса будет готова примерно через полтора года,а в Китае уже начали тестирование на животных экспериментальной вакцины против коронавируса.

Сообщается, что тестирование на животных – это очень ранняя стадия разработки вакцины и что еще нужно сделать много шагов, прежде чем она будет готова для использования на людях.

Как отмечается, цикл разработки и производства вакцины данного типа короче, чем у традиционных вакцин.

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