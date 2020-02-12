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Главная » Украина » Общество
14:00 12 Февраля 2020 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

Зеленский хочет предоставлять гражданство Украины молодежи из ЛДНР и Крыма

Президент Украины считает необходимым разработать программу, благодаря которой молодежь из ЛДНР и Крыма сможет подтвердить гражданство Украины.

Владимир Зеленский поручил разработать программу для молодежи, которая проживает на  временно оккупированных районов Донбасса и Крыма, чтобы мотивировать ее к сохранению гражданства Украины.

Благодаря этой программе, молодежь на временно оккупированных территориях может получить паспорт гражданина Украины, а также получит содействие при поступлении в украинские вузы. Данная программа будет ответом на действия РФ, которая проводит на временно оккупированных территориях массовую паспортизацию.

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Тэги: крым, гражданство, молодежь, ОРДЛО

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