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Главная » Мир » Общество
18:27 12 Февраля 2020 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

Багдад засыпало снегом – второй раз в этом столетии

Ежегодный снегопад является обычным явлением в горном северном регионе Ирака, но очень редким – в Багдаде. Последний раз столица Ирака видела снег в 2008 году.

Столицу Ирака Багдад во вторник утром ожидало невиданное зрелище – город был покрыт снегом.

К полудню снег растаял в большинстве районов города, сообщает Time.

Ежегодный снегопад является обычным явлением в горном северном регионе Ирака, но очень редким – в Багдаде. Последний раз столица Ирака видела снег в 2008 году.

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Тэги: Ирак, снег, Багдад

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