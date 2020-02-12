Багдад засыпало снегом – второй раз в этом столетии
Ежегодный снегопад является обычным явлением в горном северном регионе Ирака, но очень редким – в Багдаде. Последний раз столица Ирака видела снег в 2008 году.
Столицу Ирака Багдад во вторник утром ожидало невиданное зрелище – город был покрыт снегом.
К полудню снег растаял в большинстве районов города, сообщает Time.
Ежегодный снегопад является обычным явлением в горном северном регионе Ирака, но очень редким – в Багдаде. Последний раз столица Ирака видела снег в 2008 году.
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По данным метеорологов, непогода продолжится в ближайшие дни.
В большинстве районов страны отключили интернет.
В столице Ирака почти одновременно прозвучали по меньшей мере пять взрывов в центральных районах города. Теракты были осуществлены с интервалом в несколько минут. Сейчас все контрольно-пропускные пункты в иракской столице закрыты.