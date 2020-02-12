30 ножевых: Женщина так и не объяснила, за что она жестоко расправилась с любовником

Собственно, это никак не повлияло на следствие и приговор для убийцы.

Коллегия Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области приговорила к восьми годам тюрьмы жительницу села Песчанка, обвиняемую в убийстве мужчины.

Как установило следствие, 2-го сентября 2019 года женщина, находясь в кафе «Эдем», расположенном на трассе «Киев-Луганск-Изварино», под действием алкоголя решила жестоко расправиться с местным жителем, с которым у нее сложились романтические отношения. Прихватив в кафе нож, она направилась домой к своей жертве. Мужчина мирно спал, поскольку на часах был четвертый час утра. Спящему убийца нанесла в общей сложности 30 ножевых ранений практически во все участки тела.

Смерть потерпевшего наступила на месте. Судебные медики заключили, что нож пробил сердце, легкие, и другие жизненно-важные органы.

В ходе допросов убийца свою вину полностью признала, однако от каких-либо пояснений мотивов наотрез отказалась. Психиатры хоть и признали ее слабоумною, однако посчитали, что она может нести ответственность за содеянное.

Тэги: суд, убийство, приговор, женщина, Днепропетровская область