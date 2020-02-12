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Главная » Украина » Общество
20:40 12 Февраля 2020 Просмотров 184   КомментариевКомментарии

В Запорожской области «распилили» 2 000 000 долларов на ремонт больницы и школы

В «потемкинского» типа учреждениях устроили только внешний «марафет».

В Мелитополе Запорожской области полиция расследует растрату государственных средств и денег из местного бюджета. По данным издания Наш город, с помпой открытые обновленные школа и больница, на реконструкцию которых потратили в общей сложности 2 миллиона долларов США, не имеют никакой пожарной защиты, и сгорят, в случае ЧП, за минуты.

Так, мелитопольские журналисты выяснили, что в ходе внеплановых проверок Госслужба по чрезвычайными ситуациям выявила на этих объектах четыре десятка нарушений. В школе, например, отсутствует пожарная сигнализация и прочие устройства оповещения о пожаре соответствующих служб и людей, находящихся в здании. Абсолютно все работы не были согласованы с ГСЧС и при ремонтах чиновники и подрядчики проигнорировали элементарное – ведение декларации о соответствии материально-технической базы требованиях законодательства. В эксплуатируемых объектах нет элементарного – громоотвода, и молния в любой момент может привести к непоправимым последствиям.

В больнице одно из нарушений описывается следующим образом: «Больница с постоянным пребыванием больных, не способных самостоятельно передвигаться, не обеспечена средствами индивидуальной защиты органов дыхания для самоспасения людей во время пожара».

Что интересно, реконструкцию обоих объектов ставят себе в заслугу бывший городской голова Мелитополя, экс-порошенковец, а теперь нардеп-мажоритарщик Сергей Минько, а также его правая рука – экс-заместитель Иван Федоров, ныне занимающий должность 1-го заместителя губернатора Запорожской области.

Школу с нарушением всех пожарных норм открывали торжественно – в рамках визита в Мелитополь бывшей первой леди страны Марины Порошенко. Верные партийные соратники ее мужа Минько и Федоров тогда очень радовались такому пиару, оказавшемуся замыливанием глаз.

Досаднее всего, что больницу сдавали в эксплуатацию уже при новой власти – и никому до этого не оказалось ровным счетом никакого дела.

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Тэги: Порошенко, бюджет, мелитополь, нарушения, распил, сергей минько, иван федоров

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