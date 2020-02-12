НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Экономика
20:46 12 Февраля 2020 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

Иногда они возвращаются – Укртранснафта снова с Лазорко

Соратник Коломойского вернулся. Укртранснафта назначила заместителем гендиректора Александра Лазорко.

Укртранснафта, дочерняя компания Нафтогаза Украины, назначила заместителем гендиректора по вопросам взаимодействия с нефтеперерабатывающими заводами Александра Лазорко, экс-главу компании, тесно связанного с олигархом Игорем Коломойским. Информация о новой должности Лазорко размещена на сайте компании.

Лазорко работал в структурах группы Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Должность главы Укртранснафты занимал в 2009—2015 годах.

Некоторые эпизоды работы Лазорко стали предметом расследования правоохранительных органов. В мае 2015 года он был отстранен от должности председателя правления, а 10 августа уволен. Основной причиной отстранения послужили манипуляции с выкачкой технологической нефти и ее размещением на хранении на заводах группы Приват. В 2015 году, по данным СМИ, Укртранснафта платила за хранение около 2,5 млн грн в день.

Его обвиняли по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители подозревали Лазорко по четырем эпизодам: незаконная выкачка технологической нефти из магистральных нефтепроводов; подписание противоправных соглашений на хранение нефти со структурами Привата; незаконные (чрезмерные) расходы на страхование в ПАО Укртранснафта; резервирование нефтепровода Кременчуг-Одесса связанной с группой Приват компанией Синтез Ойл.

В августе 2015 года Лазорко покинул Украину и до конца мая 2019 года проживал в Лондоне. Игорь Коломойский заявлял, что в 2015 году договорился с президентом Петром Порошенко о предоставлении фактической неприкосновенности ряду своих соратников, в том числе — Лазорко.

29 мая 2019 года стало известно, что МВД сняло Лазорко с розыска, а 5 июня он вернулся в Украину. Лазорко подал иск в Окружной админсуд Киева о восстановлении в должности главы Укртранснафты и шесть заявлений об обеспечении иска, которые суд вернул без рассмотрения.

Источник:
Тэги: Укртранснафта, александр лазорко

Новости по теме

Китаец пробежал марафон по квартире

Во многих городах Китая из-за эпидемии введены ограничения на перемещения. И китайским марафонцам нелегко поддерживать себя в форме.

В Запорожской области «распилили» 2 000 000 долларов на ремонт больницы и школы

В «потемкинского» типа учреждениях устроили только внешний «марафет».

30 ножевых: Женщина так и не объяснила, за что она жестоко расправилась с любовником

Собственно, это никак не повлияло на следствие и приговор для убийцы.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Мать сдала сына в полицию за то, что он зашел к ней в гости

21:00 Украина

Зеленский хочет предоставлять гражданство Украины молодежи из ЛДНР и Крыма

14:00 Украина

«Я бы вернула Крым Украине»: вице-глава Еврокомиссии хочет поменяться местами с Путиным

11:01 Украина

У Boeing перестали заказывать самолеты

06:00 Мир

Хирург отрезал 22-летней британке две лишние груди

23:36 Мир

Большинство американцев готовы снова проголосовать за Трампа

22:39 Мир

В СБУ заинтересовались перепиской Кивы с Жириновским

22:31 Украина

Девять лет тюрьмы получила наркоторговка, проспавшая обыск

16:01 Украина

Зеленский отправил Богдана в отставку

12:04 Украина

Помощник Зеленского заявил о желании президента прекратить войну на Донбассе

11:42 Украина

Громада Протасового Яру, яка протистоїть Корбану, організувала концерт під стінами Лук’янівського СІЗО

09:31 Украина

Новости | Игровые автоматы