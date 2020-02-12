Иногда они возвращаются – Укртранснафта снова с Лазорко

Соратник Коломойского вернулся. Укртранснафта назначила заместителем гендиректора Александра Лазорко.

Укртранснафта, дочерняя компания Нафтогаза Украины, назначила заместителем гендиректора по вопросам взаимодействия с нефтеперерабатывающими заводами Александра Лазорко, экс-главу компании, тесно связанного с олигархом Игорем Коломойским. Информация о новой должности Лазорко размещена на сайте компании.

Лазорко работал в структурах группы Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Должность главы Укртранснафты занимал в 2009—2015 годах.

Некоторые эпизоды работы Лазорко стали предметом расследования правоохранительных органов. В мае 2015 года он был отстранен от должности председателя правления, а 10 августа уволен. Основной причиной отстранения послужили манипуляции с выкачкой технологической нефти и ее размещением на хранении на заводах группы Приват. В 2015 году, по данным СМИ, Укртранснафта платила за хранение около 2,5 млн грн в день.

Его обвиняли по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители подозревали Лазорко по четырем эпизодам: незаконная выкачка технологической нефти из магистральных нефтепроводов; подписание противоправных соглашений на хранение нефти со структурами Привата; незаконные (чрезмерные) расходы на страхование в ПАО Укртранснафта; резервирование нефтепровода Кременчуг-Одесса связанной с группой Приват компанией Синтез Ойл.

В августе 2015 года Лазорко покинул Украину и до конца мая 2019 года проживал в Лондоне. Игорь Коломойский заявлял, что в 2015 году договорился с президентом Петром Порошенко о предоставлении фактической неприкосновенности ряду своих соратников, в том числе — Лазорко.

29 мая 2019 года стало известно, что МВД сняло Лазорко с розыска, а 5 июня он вернулся в Украину. Лазорко подал иск в Окружной админсуд Киева о восстановлении в должности главы Укртранснафты и шесть заявлений об обеспечении иска, которые суд вернул без рассмотрения.

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