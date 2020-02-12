Мать сдала сына в полицию за то, что он зашел к ней в гости

Курьезная на первый взгляд ситуация, видимо, скрывает серьезную семейную драму.

Странное происшествие произошло в селе Верхние Серогозы Херсонской области. Там пожилая женщина заявила в полицию на сына, который сорвал с ее двери дополнительный замок, и вошел в ее дом. Мужчина ничего не украл и никак не обидел мать. Видимо, он хотел ее просто проведать, учитывая почтенный возраст.

Желания видеть сына женщина не имела, а потому настаивала на наказании для сына. Суд приговорил его к штрафу в размере 510 гривен, признав виновным в незаконном проникновении.

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