Мать сдала сына в полицию за то, что он зашел к ней в гости
Курьезная на первый взгляд ситуация, видимо, скрывает серьезную семейную драму.
Странное происшествие произошло в селе Верхние Серогозы Херсонской области. Там пожилая женщина заявила в полицию на сына, который сорвал с ее двери дополнительный замок, и вошел в ее дом. Мужчина ничего не украл и никак не обидел мать. Видимо, он хотел ее просто проведать, учитывая почтенный возраст.
Желания видеть сына женщина не имела, а потому настаивала на наказании для сына. Суд приговорил его к штрафу в размере 510 гривен, признав виновным в незаконном проникновении.
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