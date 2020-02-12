Хозяин дома вонзил нож в спину гостю за то, что он ел, пока они с женой ссорились

Шокирующим образом закончились посиделки на кухне.

К пяти годам тюрьмы приговорен «радушный» хозяин одной из квартир села Ивановка Очаковского района Николаевской области, который чуть не лишил жизни друга, приглашенного в гости.

Согласно материалам дела, во второй день нового 2018 года семейная пара ивановцев пригласила в гости местного жителя. Все собрались за столом в кухне, где дружно доедали приготовленные накануне Нового года блюда. Естественно, с алкогольными напитками.

В разгар пиршества супруги повздорили, и принялись выяснять взаимоотношения. Перешли в зал, обвиняя друг друга, а гость остался в одиночестве, которая время за столом.

Вдруг вернувшийся хозяин дома заметил, что друг ест, пока они с женой ругаются в другой комнате, и, схватив нож, вонзил его в спину гостю.

Потерпевшего успели спасти районные медики, которые вовремя провели операцию.

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