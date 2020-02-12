НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Общество
22:02 12 Февраля 2020 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

Роскомнадзор запретил повязывать георгиевские ленточки на пенисы

Роскомнадзор потребовал от популярного ресурса «Луркоморье» удалить изображение с темнокожим мужчиной, российским флагом, иконой и георгиевской ленточкой на пенисе.

Как сообщил один из основателей проекта Lurkmore.ru Давид Хомак, Роскомнадзор потребовал удалить эту картинку на основании того, что она «выражает явное неуважение к обществу, государству, Конституции, официальным государственным символам России и главе государства».

В сообщении Роскомнадзора говорится, что 10 февраля данное изображение было внесено в реестр запрещенной информации по требованию Генпрокуратуры РФ, так как данная картинка «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность» и выражает «явное неуважение к государству».

Запрещенное Роскомнадзором изображение было опубликовано как иллюстрация к статье «Нигра».

Источник:
Тэги: пенис, георгиевская лента, Роскомнадзор

Новости по теме

В России блокируют сайты, применяя закон об оскорблении власти

Генпрокуратура впервые применила закон о неуважении к власти и потребовала от Роскомнадзора обратиться к ярославским изданиям для удаления новости об оскорбительном граффити про Владимира Путина. Закон вступил в силу 29 марта.

Роскомнадзор оштрафует Google

Поисковик Google не выполнил российское законодательство в части подключения к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов, и будет оштрафован на сумму до 700 тыс. рублей (302,7 тыс. грн).

Спутник обнаружил на поверхности Земли 50-метровый пенис

Спутник запечатлел 50-метровое изображение пениса, выгравированное на дне сухого озера у австралийского города Джелонг

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Мать сдала сына в полицию за то, что он зашел к ней в гости

21:00 Украина

Зеленский хочет предоставлять гражданство Украины молодежи из ЛДНР и Крыма

14:00 Украина

«Я бы вернула Крым Украине»: вице-глава Еврокомиссии хочет поменяться местами с Путиным

11:01 Украина

У Boeing перестали заказывать самолеты

06:00 Мир

Хирург отрезал 22-летней британке две лишние груди

23:36 Мир

Большинство американцев готовы снова проголосовать за Трампа

22:39 Мир

В СБУ заинтересовались перепиской Кивы с Жириновским

22:31 Украина

Девять лет тюрьмы получила наркоторговка, проспавшая обыск

16:01 Украина

Зеленский отправил Богдана в отставку

12:04 Украина

Помощник Зеленского заявил о желании президента прекратить войну на Донбассе

11:42 Украина

Громада Протасового Яру, яка протистоїть Корбану, організувала концерт під стінами Лук’янівського СІЗО

09:31 Украина

Новости | Игровые автоматы