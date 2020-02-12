Роскомнадзор запретил повязывать георгиевские ленточки на пенисы
Роскомнадзор потребовал от популярного ресурса «Луркоморье» удалить изображение с темнокожим мужчиной, российским флагом, иконой и георгиевской ленточкой на пенисе.
Как сообщил один из основателей проекта Lurkmore.ru Давид Хомак, Роскомнадзор потребовал удалить эту картинку на основании того, что она «выражает явное неуважение к обществу, государству, Конституции, официальным государственным символам России и главе государства».
В сообщении Роскомнадзора говорится, что 10 февраля данное изображение было внесено в реестр запрещенной информации по требованию Генпрокуратуры РФ, так как данная картинка «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность» и выражает «явное неуважение к государству».
Запрещенное Роскомнадзором изображение было опубликовано как иллюстрация к статье «Нигра».
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