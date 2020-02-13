В аэропорту Осаки открыли специальный собачий туалет

Как объяснили в администрации аэропорта, эта «комната отдыха» предназначена для того, чтобы собаки могли расслабиться перед посадкой.

В аэропорту японского города Осака открыли туалет для путешествующих собак. Там есть и столб, на который можно задрать лапку, сообщает агентство Reuters.

В огороженном дворике рядом с терминалом также будут установлены душ и миски с водой.

Как объяснили в администрации аэропорта, эта «комната отдыха» предназначена для того, чтобы собаки могли расслабиться перед посадкой.

Сообщается, что это первое подобное заведение для собак в японском аэропорту.

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