Укрпочта заявила о приостановке поставок в Китай

Об этом говорится на сайте компании.

Укрпочта приостанавливает отправления посылок в Китай в связи с тем, что большинство авиакомпаний отменили рейсы в Китай, из-за распространения коронавируса.

В компании уточнили, что все отправления принятые до 11 февраля будут доставлены, однако сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены.

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