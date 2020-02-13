Генсек НАТО о войне на Донбассе: это угроза для всех нас
Столтенберг похвалил Украину за достигнутый прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе.
Генеральный секретарь Североатлантического Альянса (НАТО) Йенс Столтенберг назвал войну на Донбассе угрозой для НАТО. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.
При этом Столтенберг отметил, что на данный момент наблюдается определенный прогресс относительно урегулирования конфликта на Донбассе.
«Мы высоко ценим Украину за достигнутый прогресс, и я хочу отметить президента Зеленского за его инициативы по достижению мирного урегулирования кризиса в Украине, работе в нормандском формате, мы наблюдаем обмен пленными. Мы наблюдаем определенный прогресс. По-прежнему остаются проблемы, мы видим постоянные нарушения режима прекращения огня, наблюдатели не могут свободно работать там. Это война, которая идет в Европе, не так далеко от стран НАТО. Это угроза для всех нас», – сказал генсек НАТО.
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