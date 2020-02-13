В ПЦУ рассказали о Дне святого Валентина

Православная церковь Украины призвала посвящать каждый день «истинной любви» к своим ближним вместо того, чтобы дарить подарки раз в год.

ПЦУ также отметила, что православные чествуют нескольких святых с именем Валентин, но святой, которого вспоминают 14 февраля, это, скорее всего, Валентин Интерманський. Он жил на территории современной Италии и был казнен в 269 году. Католики почитают его 14 февраля, а православные – 12 августа, сообщает BBC.

«Праздник, который принято отмечать 14 февраля как день влюбленных, на самом деле не соответствует фактам из реальной жизни святого Валентина», – отмечают в церкви.

Там настаивают, что, согласно популярной легенде, святой Валентин венчал влюбленные пары, несмотря на запрет императора Клавдия II.

«Однако эта легенда содержит ошибку в хронологии событий, ведь во времена жизни святого Валентина в III веке вообще еще не существовало особого обряда церковного венчания», – объясняет церковь.

Кроме того, папа римский канонизировал святого Валентина 496 года и посвятил ему 14 февраля. В церкви предполагают, что сделали это, чтобы вытеснить языческое празднество в Риме, которое «сопровождалось жертвоприношениями в честь плодовитости и материнства».

В ПЦУ считают, что массовая культура соединила честь христианского святого с языческими мотивами, а затем превратила это в коммерцию.

День влюбленных – ежегодный праздник, который приходится на 14 февраля.

В последние десятилетия праздник стал чрезвычайно популярным и в Украине. Люди приветствуют друг друга, пишут «валентинки» и дарят подарки любимым.

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