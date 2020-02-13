Про Грету Тунберг снимут научный сериал
BBC Studios, занимающееся продакшеном фильмов и сериалов, анонсировало документальный научный сериал о шведской экоактивистке Грете Тунберг.
Каким будет название сериала и когда он выйдет на экраны, пока не сообщается. Авторы хотят показать, в каких условиях 17-летняя Грета взрослеет и как ее жизнь отличается от жизни других тинейджеров, сообщает BBC.
В сериале Грета будет встречаться с политиками и бизнесменами, рассказывать им о научных доказательствах изменений климата и побуждать их к переменам.
Кроме нее, в сериале будут также ученые и эксперты по вопросам глобального потепления.
«Изменение климата – это, пожалуй, самая важная проблема нашей жизни. Поэтому сериал, который покажет научную сторону этого сложного явления, будет вполне своевременным», – считает исполнительный продюсер BBC Studios Роб Лиддел.
Он добавил, что это «особая привилегия» – снимать человека, которым восхищаются во всем мире.
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Стэн Кирш, известный своей ролью Ричи Райана в сериале «Горец», найден мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе. Ему был 51 год.
Грета Тунберг изменила свое имя в Twitter на Шэрон из-за участницы игрового шоу BBC’s Celebrity Mastermind, которая не узнала всемирно известную экоактивистку.
В 16 лет шведская школьница Грета Тунберг возглавила мировую борьбу за сохранение климата, выступила в ООН и стала человеком года по версии журнала Time.