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Главная » Мир » Наука и Техника
18:20 13 Февраля 2020 Просмотров 318   КомментариевКомментарии

В Южной Америке нашли окаменелости черепахи размером с автомобиль

Черепаха Stupendemys geographicus обитала в болотах северной части Южной Америки 7-13 миллионов лет назад, еще до образования здесь рек Амазонки и Ориноко.

Окаменелости были найдены в пустыне Татакоа в Колумбии и регионе Урумако в Венесуэле, сообщает BBC.

Эта черепаха обитала в болотах северной части Южной Америки до образования здесь рек Амазонки и Ориноко.

У самца были похожие на рога выросты по обе стороны панциря. Глубокие шрамы, найденные в окаменелостях, указывают на то, что эти выросты, вероятно, использовались для борьбы с соперниками.

В ту далекую эпоху черепаха жила рядом с гигантскими крокодилами и ее большой размер имел решающее значение для защиты от других крупных хищников.

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Тэги: черепахи, окаменелости

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