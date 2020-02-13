В Токио обещают не отменять Олимпиаду-2020 из-за коронавируса

Глава Оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр Ёсиро Мори заверил, что график проведения игр не будет зависеть от распространения коронавируса.

Глава Оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр Ёсиро Мори



«Я хочу еще раз четко заявить, что вопрос об отмене или переносе игр в Токио не рассматривается», – заявил Мори в ходе встречи с Международным олимпийским комитетом.

Он отметил, что организаторы будут работать с правительством и спокойно реагировать на любые проблемы, возникающие из-за вируса.

На данный момент в Японии зарегистрировано 203 подтвержденных случая заражения коронавирусом, из них 174 случая на круизном лайнере Diamond Princess, пришвартованного в Иокогаме близ Токио.

Соревнования Олимпиады-2020 стартуют в японской столице 4 июля 2020 года.

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