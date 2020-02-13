Кассир из «Ашана» отпускала сыну товары без денег

За что чуть не поплатилась свободой.

Год тюрьмы с годичным испытательным сроком схлопотала кассир столичного «Ашана» за растрату вверенного ей имущества.

Как установили полицейские, женщина, работая кассиром, пробивала различные товары (в основном, продукты питания) своему сыну весьма избирательно. То есть, дешевые товары она пробивала, а дорогие пропускала мимо кассы. Когда правда раскрылась, неблагонадежную сотрудницу сдали полиции.

Свою вину женщина полностью признала, согласившись с наказанием. Теперь устроить на работу в магазин ей будет крайне проблематично.

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