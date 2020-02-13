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Главная » Украина » Происшествия
16:04 13 Февраля 2020 Просмотров 42   КомментариевКомментарии

Кассир из «Ашана» отпускала сыну товары без денег

За что чуть не поплатилась свободой.

Год тюрьмы с годичным испытательным сроком схлопотала кассир столичного «Ашана» за растрату вверенного ей имущества.

Как установили полицейские, женщина, работая кассиром, пробивала различные товары (в основном, продукты питания) своему сыну весьма избирательно. То есть, дешевые товары она пробивала, а дорогие пропускала мимо кассы. Когда правда раскрылась, неблагонадежную сотрудницу сдали полиции.

Свою вину женщина полностью признала, согласившись с наказанием. Теперь устроить на работу в магазин ей будет крайне проблематично.

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Тэги: супермаркет, растрата, кассир, АШАН

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