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Главная » Украина » Экономика
14:23 13 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Цены на импортный газ в январе продолжили падение

Средневзвешенная цена на импортный газ, сформировавшаяся в процессе его таможенного оформления, в январе продолжила снижаться до $175,3 за тысячу кубометров газа, после спада до $176,7 за тысячу кубометров газа в декабре прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

По сравнению с январем 2019 цена импортного газа для предприятий снизилась более чем вдвое, -$317,95 за тысячу кубометров газа.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко отмечал, что публикуемая МЭРТ информация о ценах импортного газа не является репрезентативной.

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Тэги: цены

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