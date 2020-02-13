В Нацбанке назвали плюсы крепкой гривни
В НБУ отметили, что укрепление гривни является важным фактором для повышения доверия и снижения рыночных ставок.
Укрепление национальной валюты Украины является важным фактором для повышения доверия к ней, снижения рыночных ставок и ускорения роста экономики.
Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий в ходе встречи с представителями бизнеса в Европейской Бизнес Ассоциации.
Он напомнил, что прошлый год показал способность гривни не только дешеветь, но и существенно укрепляться.
«Это очень важно для доверия к национальной валюте. Если нет доверия к национальной валюте, процентные ставки всегда будут очень высокими», – сказал Чурий.
По его словам, при высоких ставках не будет развития кредитования и устойчивого роста экономики.
Также Чурий подчеркнул, что Нацбанк продолжит придерживаться политики гибкого курсообразования, а бизнесу целесообразно хеджировать риски, связанные с колебаниями курса.
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