В Нацбанке назвали плюсы крепкой гривни

В НБУ отметили, что укрепление гривни является важным фактором для повышения доверия и снижения рыночных ставок.

Укрепление национальной валюты Украины является важным фактором для повышения доверия к ней, снижения рыночных ставок и ускорения роста экономики.

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий в ходе встречи с представителями бизнеса в Европейской Бизнес Ассоциации.

Он напомнил, что прошлый год показал способность гривни не только дешеветь, но и существенно укрепляться.

«Это очень важно для доверия к национальной валюте. Если нет доверия к национальной валюте, процентные ставки всегда будут очень высокими», – сказал Чурий.

По его словам, при высоких ставках не будет развития кредитования и устойчивого роста экономики.

Также Чурий подчеркнул, что Нацбанк продолжит придерживаться политики гибкого курсообразования, а бизнесу целесообразно хеджировать риски, связанные с колебаниями курса.

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