В Черкассах карманница, проведя в тюрьмах 25 лет, получила очередной срок

Легендарную воровку вновь отправили за решетку.

В Черкассах на скамье подсудимых оказалась легендарная карманница Виктория Цалко, ранее 14 раз судимая за кражи из карманов и сумок горожан.

«Власти» узнали, что свою криминальную карьеру Цалко начала в 1998 году, когда впервые и оказалась за решеткой на три с половиной года с конфискацией всего имущества. Та «ходка» и предопределила ее образ жизни – оставшись без дома и чего-либо ценного, имея на руках лишь аттестат об окончании школы, да справку из тюрьмы, женщина не нашла другого применения своим навыкам, и продолжила «щипать» карманы зазевавших прохожих.

Освободившись в очередной раз из мест лишения свободы, в которых она в общей сложности провела около 25-ти лет, Виктория практически сразу совершила новую кражу – вытащила из сумки посетительницы отделения «Приватбанка» кошелек, в котором находилось 800 гривен.

Задержали карманницу почти сразу – как только полицейские увидели на камерах видеонаблюдения, установленных в банке, свою старую знакомую.

В ходе допросов Цапко не отпиралась, и даже якобы сердечно раскаялась на одном из судебных заседаний. Однако приговор суд выносил без присутствия обвиняемой – она, поняв, что свободы ей в очередной раз не видать, решила побегать от полиции. Сыщики не сомневаются, что вскоре снова задержат воровку – всю свою жизнь она орудовала только в Черкассах, и вряд ли покинула город.

Приговор суда – 3 года и три месяца тюрьмы. Которые вряд ли исправят матерую рецидивистку.

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