Представитель Госдепа США по борьбе с терроризмом посетит Украину

В Киеве у него запланированы встречи, посвященные сотрудничеству в области борьбы с терроризмом.

Координатор Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс 16 февраля посетит Украину. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

Как отмечается в сообщении, в Киеве у него запланированы «встречи, посвященные сотрудничеству в области борьбы с терроризмом».

Перед этим он посетит Мальту, а 14 февраля вместе с госсекретарем США Майклом Помпео примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

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