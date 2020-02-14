Представитель Госдепа США по борьбе с терроризмом посетит Украину
В Киеве у него запланированы встречи, посвященные сотрудничеству в области борьбы с терроризмом.
Координатор Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс 16 февраля посетит Украину. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.
Как отмечается в сообщении, в Киеве у него запланированы «встречи, посвященные сотрудничеству в области борьбы с терроризмом».
Перед этим он посетит Мальту, а 14 февраля вместе с госсекретарем США Майклом Помпео примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.
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