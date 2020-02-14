Одесскую таможню возглавил бизнесмен

Закончился конкурс на соискание должности начальника Одесской таможни. В нем победил Михаил Грибанов.

Как сообщает пресс-центр Государственной таможенной службы Украины, в течение полутора месяцев конкурсная комиссия провела три этапа отбора, которым предшествовало онлайн-тестирование на знание Основного закона Украины. Из 58 кандидатов на главу Одесской таможни к финальным собеседованиям с главой Гостаможслужбы были допущены пять претендентов. ТОП-5 финалистов был сформирован на основе рейтинговых баллов конкурсной комиссии.

Победителем областного конкурса стал предприниматель Михаил Грибанов, который теперь и возглавит Одесскую таможню. Ранее Грибанов уже работал на таможне, откуда был уволен в 2012 году. Тогда же, в 2012 году, в 2012 году Грибанов фигурировал в уголовном производстве о незаконном перевозе электроники через таможенную границу Украины.

В 2015 году основал ООО «Джием Консалт». Компания занимается предоставлением таможенно-брокерских услуг, консультациями в сфере таможенно-брокерского обслуживания, экспедициями грузов и т.д. В прошлом году доход Грибанова в возглавляемой им компании составил 86,4 тысячи гривен; еще 491 тысячу 483 гривны новый глава Одесской таможни задекларировал как доход от предпринимательской деятельности.

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