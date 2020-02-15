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Главная » Мир » Происшествия
11:36 15 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Число жертв коронавируса в Китае достигло 1523

За сутки от последствий заражения коронавирусом в КНР скончалось 143 человека.

С начала эпидемии заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, в Китае умерло 1523 человека. Об этом 15 февраля сообщил Национальный комитет по здравоохранению КНР.

За минувшие сутки зарегистрировано 143 летальных исхода, из них 139 – в провинции Хубэй.

Заражение новым вирусом диагностировано еще у 2641 человека. Всего зафиксировано 56 873 подтвержденных случая (из которых 11 053 – тяжелые).

14 февраля 1373 пациента были выписаны из больниц после полного выздоровления, добавили в комитете.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

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Тэги: коронавирус

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