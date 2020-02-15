Нардеп от «Слуги народа» раскрыла планы Зеленского по Крыму

Нардеп от партии «Слуга народа» Василевская-Смаглюк заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не обещал вернуть Крым и побороть олигархов.

Так, известный депутат от партии «Слуга народа» Василевская-Смаглюк рассказала о плане Зеленского в отношении Крыма и Донбасса. Об этом она заявила в эфире крымскотатарского телеканала ATR.

С ее слов становится понятно, что Зеленский не обещал вернуть Крым и Донбасс. А также побороть украинских олигархов. Все эти слова ему только приписывают, но они ничего не имеют с действительностью. На самом деле президент Украины говорил только о том, что хочет добиться мира на украинских землях. И готов для этого идти на все.

«Президент не обещал вернуть Крым, насколько мне известно. Так же, как он не обещал побороть всех олигархов. А ему приписывают эти обещания. Но президент говорит, что я хочу мира, я надеюсь, что наши территории будут возвращены». – рассказывает нардеп.

Но пока, как говорит Василевская-Смаглюк, у президента Украины нет точно стратегии, как этого можно добиться. На наводящий вопрос в отношении того, что уже скоро Зеленский как год занимает свою должность и пора уже определится со стратегией нардер ответила, что все в процессе.

Она сделала акцент на том, что положительные изменения уже видны на лицо. В частности, что касается смены главы АП. Нардер уверяет, что сейчас в Руках Зеленского имеются все рычаги влияние, чтобы добиться мирного урегулирования вопроса и он этого достигнет. Но на это нужно время и ресурсы.

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