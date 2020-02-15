Во Франции от коронавируса умер турист из Китая

В Европе зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса.

80-летний турист из Китая скончался во Франции. Мужчина прибыл из провинции Хубэй, где возник очаг распространения вируса. Он находился во Франции с 16 января. 25 января медики поместили его в карантин, спустя несколько дней его состояние ухудшилось и достигло критической точки.

Ранее сообщалось, что в Китае врачам удалось вылечить от коронавируса двухмесячного младенца, она стала самой юной пациенткой, выздоровевшей в стране.

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