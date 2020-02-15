Министр энергетики обещает рекордно низкие цены на газ

Правда, пока что, только летом 2020 года.

Летом 2020 года в Украине будут рекордно низкие цены на газ. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в эфире программы Свобода слова Савика Шустера в пятницу, 14 февраля.

«Надо контролировать монополиста, поэтому должен быть четкий контроль – регулируемый тариф. Рынку мы обеспечим развитие. И цена на газ: я даже заверю в том, что и февраль, и март, и лето – это будут рекордно меньшие цены. Ведь нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа «, – сказал Оржель .

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