Зеленский в Мюнхене: «Это не война в Украине, это война в Европе… Представьте себе»

Стенограмма речи Президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности

Уважаемые дамы и господа!

Мюнхенская конференция — одна из главных площадок для обсуждения мировых важных проблем безопасности. И я благодарен за возможность выступить здесь — это важно для меня и моего государства. Особенно в контексте последней экспертной аналитики. Речь о нынешнем традиционном отчете Munich Security Report.

В отношении него у нас смешанные эмоции. С одной стороны, меня и 65 миллионов украинцев на планете смущает тот факт, что в отчете только восемь упоминаний об Украине.

И это, к сожалению, самый низкий показатель с начала войны и аннексии Крыма. В связи с этим у меня как у Президента страны, которая шестой год защищает свой суверенитет и территориальную целостность, возникает справедливый вопрос — а не рано все начали успокаиваться?

Это опасная тенденция. Мы понимаем, что сегодня на планете действительно немало острых проблем и горячих конфликтов. Но ни один вопрос не может терять актуальность, пока он не будет решен окончательно. Это не информационные поводы, которые «в тренде» или «не в тренде». Это судьбы и жизни людей.

Я хочу обратить ваше внимание, что не совсем корректно говорить «война в Украине».

Это — война в Европе. И она вместе с аннексией Крыма уже длится столько же, как и Вторая мировая война — представьте себе.

Да, мы, как никто другой, стремимся прекратить эту войну. И мы будем счастливы, когда упоминания об Украине как зоне опасности, вообще исчезнут с международных докладов. Но это должно произойти только тогда, когда на Донбассе воцарится прочный мир и Украина возобновит свою территориальную целостность в рамках международно признанных границ, когда к нам вернутся наши люди, украинцы, и наши территории — Донбасс и Крым.

С другой стороны, безусловно, мы отмечаем определенный оптимизм мировых аналитиков. В прошлом году международные прогнозы относительно войны на востоке Украины были пессимистичными. Сегодня, пожалуй, впервые за последние годы, мировые эксперты замечают реальный прогресс в приближении мира, а главное — видят, что новая украинская власть делает для этого все возможное.

В первый день своего президентства я сказал откровенно: «не мы начали эту войну. Но нам ее заканчивать». И мы это сделаем. Вместе с вами.

И сегодня Украина продолжает последовательно и неуклонно придерживаться мирного, дипломатического пути урегулирования в соответствии с нормами международного права.

Мы договорились в Париже, что подтвердим приверженность всеобъемлющему прекращению огня. И соответствующее заявление Трехсторонней контактной группы принято 18 декабря 2019 года. Но полную тишину так пока и не удалось обеспечить. Почти за 2 последних месяца зафиксировано более 400 обстрелов украинских позиций, в результате которых продолжают гибнуть украинские люди, украинские военные.

Нужны действенные механизмы, по которым прекращение огня состоится не на словах, а в реальной жизни.

Нас убеждают, что таким действенным механизмом является прямой диалог с так называемой местными властями в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто непризнанны с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население Украины.

К тому же я много раз общался с обычными людьми с временно оккупированных территорий. И объективно голос Донбасса — это не только их мнение. Это еще как минимум полтора миллиона дончан и луганчан, которые были вынуждены покинуть свой родной дом.

Именно поэтому мы инициировали создание общественной диалоговой платформы«Мир Донбасса», в которой они должны быть вовлечены. Они должны быть привлечены к консультациям на Минской площадке и активно участвовать в обсуждении своего будущего в составе единой Украины.

Наше желание сегодня — провести местные выборы по всей территории Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 года. Хотелось бы, чтобы это и на территории Крыма. Но сделать это без элементарных безопасности и политических условий, нарушения Конституции Украины и международных стандартов демократических выборов, невозможно для нас.

Особенно когда сегодня российская сторона открыто информирует мир, в 2019 году на временно неподконтрольных частях Донбасса было выдано 125 000 российских паспортов.

Я говорил об этом в Париже и повторяю еще раз. Людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны Украиной и всем миром легитимными. И они не могут быть такими, если произойдут не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля над нашей границей.

Среди прочего, лидеры Нормандского формата договорились согласовать три дополнительных участка разведения сил и средств, которые должно состояться до конца марта 2020 года. Сейчас наша сторона предложила один участок, и его почти согласовали. Мы в процессе, мы работаем.

Также хочу рассказать об инициативе украинской стороны относительно разведения по так называемому секторальному принципу. Согласно ему, линия разграничения разбивается на сектора.

Осуществляется постепенное разведение сил и средств. Переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют какие-либо незаконные вооруженные формирования, вооруженные войска и военная техника. Уже в ближайшее время мы подробно проинформируем участников Нормандского формата о содержании этой инициативы.

Вспоминая договоренности в нормандском формате, не могу не сказать о надежном, безопасном и круглосуточном доступе СММ ОБСЕ на всей временно неподконтрольной территории Украины. К сожалению, его до сих пор там нет.

Еще раз подчеркиваю, что эффективная работа СММ ОБСЕ по мониторингу и верификации является ключевым условием для успешного выполнения безопасности пакета Минских договоренностей.

Особое внимание я хочу уделить очень важному событию гуманитарного характера. Речь о взаимном освобождении удерживаемых лиц.

Это уже второй положительный пример за последние полгода. И эту тенденцию следует продолжать ради определенной цели — освобождения по формуле «всех на всех».

Мы не можем останавливаться, пока более двухсот украинцев до сих пор содержатся в нечеловеческих условиях на временно неподконтрольных территориях Донбасса. А более ста украинцев и крымских татар содержатся в Крыму и на территории Российской Федерации.

Хочу также напомнить о важной договоренности Парижского саммита — обеспечении эффективной деятельности международных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста. Сегодня представители МККК привлечены к поиску пропавших без вести. Их тоже, к сожалению, за эти шесть лет очень много.

Открытым остается вопрос их доступа к удерживаемым лицам, но есть все основания рассчитывать на положительное решение этого вопроса.

В общем хочу заверить: Украина и в дальнейшем будет делать все, чтобы следующий саммит глав Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате состоялся в согласованные сроки, то есть в апреле 2020 года.

Наша ключевая задача сегодня — обеспечить неукоснительное выполнение достигнутых в Париже договоренностей. Украина готова и работает над этим каждый день.

Ежедневно шаг за шагом мы движемся на пути к миру. Но это дорога с двусторонним движением, и мы ждем шагов навстречу.

Уважаемые присутствующие!

Я твердо убежден, что без прекращения огня на востоке Украины и возвращения Крыма мы не можем починить поврежденную региональную безопасность в Европе. Ее архитектура должна базироваться исключительно на нормах и принципах международного права, закрепленных в Уставе ООН, Хельсинкском заключительном акте и международных договорах.

Украина всегда делала весомый вклад на пути к международной безопасности. И когда была одной из основательниц ООН. И когда отказалась от ядерного оружия, а зато в 21-м веке потеряла часть территории и продолжает терять своих граждан.

Поэтому сегодня Украина имеет полное право говорить о неэффективности имеющихся мировых правил, необходимости их переосмысления и пересмотра.

Мы — страна, которая непосредственно ощутила на себе, что нынешняя архитектура мира несовершенна. А существующие институты работают не так эффективно, как этого требует настоящее.

В прошлом году Федеральный канцлер Германии госпожа Ангела Меркель сказала: «Кто подберет обломки мирового порядка? Только все мы вместе».

Это блестяще утверждение, которому аудитория тогда аплодировала стоя.

Но международное согласие должно быть подтверждено не только аплодисментами, но и совместными действиями.

Время осознать — наша планета не такая большая, как казалось раньше.

Это доказывает дело о сбитии самолета МН 17 и украинского «Боинга-737».

Это доказывают пожары в Австралии и распространение коронавируса.

Это доказывают экологические катаклизмы, проблемы питьевой воды и киберугроз.

Время осознать — мы живем в мире, где больше нет чужой войны и чужих катастроф.

И в этом мире не семь и не двадцать, а почти двести независимых государств. Они являются членами Организации Объединенных Наций. В этих государствах живут такие же люди, не лучше и не хуже других. И эти люди не могут быть зрителями, а по факту — заложниками геополитического театра, на арене которого несколько стран решают, кто из них главный.

Сегодня экспертное сообщество признает хрупкость мирового порядка, но верит в его восстановление на основе либеральных идеалов. Они указывают, что в демократической системе могут быть ошибки, но сама система не является ошибкой.

Почему же тогда принцип демократии нарушается при решении глобальных мировых вопросов? Невозможно построить новые мировые правила на фундаменте либеральных ценностей, если к строительству приглашены только избранные страны, имеющие ядерное оружие или определенный уровень экономического развития. Проблемы человечества должны решать все представители человечества.

И это невозможно сделать, когда выше безопасности человека ставят геополитические амбиции и нежелание поступаться собственными экономическими интересами. Время вспомнить, что континенты нашей планеты — это прежде всего не «рынки сбыта» и не «зоны торговли». Это дом для семи с половиной миллиардов людей.

Сегодня человечество имеет запрос на новых сильных лидеров. Но я убежден, что в их понимании сильный лидер — не тот, кто с легкостью отправляет тысячи солдат на верную смерть, а тот, кто готов бороться и беречь жизни каждого человека. Создавать каждом комфортные условия для развития талантов и жизни в гармонии с окружающей средой.

Возможно, для того чтобы это поняли опытные мировые политики и дипломаты, это должен сказать я — человек, который никогда раньше не был политиком, не являлся мастером туманных дипломатических формулировок или протокольных заявлений без конкретики. Я всегда был человеком, который говорит то, о чем говорят люди на улицах. И сейчас я говорю то, о чем говорят люди на улицах во всех уголках нашей планеты. И голос этих людей должен быть услышан мировыми лидерами в этом фешенебельном мюнхенском отеле.

Потому запрос на обновление мировой архитектуры — это не только желание влиятельных государств и правительств. Этого требуют миллиарды людей.

Спасибо!

Тэги: гражданская война, Владимир Зеленский, безопасность, президент Украины, мюнхенская конференция