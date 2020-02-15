СБУ хочет, чтобы киевляне выходили на улицу с паспортом
А еще просят сохранять спокойствие.
17-21 февраля в Киеве, прилегающих районах и в Белой Церкви пройдут масштабные антитеррористические учения СБУ. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ ведомства.
В мероприятиях также примут участие подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Вооруженных сил и органов государственной власти. СБУ призывает жителей области во время проведения учений сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в отдельных районах населенных пунктов спецназовцев и военных, и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.
Также СБУ просит соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами, и иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Учения будут проходить в рамках действующего законодательства.
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