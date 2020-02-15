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Главная » Мир » Происшествия
23:18 15 Февраля 2020 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Немецкая полиция нашла сбежавшего водителя по запаху

26-летний житель Шпейера (Рейнланд-Пфальц) попал в поле зрения полицейского патруля, потому что ехал слишком быстро и выключил свет во время вождения…

Когда полиция его догнала, он уже припарковал автомобиль и скрылся в неизвестном направлении, сообщает Bild.

Полицейские открыли машину и… почувствовали сильный запах парфюма.

По этому запаху они и нашли нарушителя, который прятался недалеко, у ближайшей изгороди. Причем, водитель оказался пьян.

Его права конфискованы. Теперь его ожидает уголовное наказание за вождение в нетрезвом виде.

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Тэги: Германия, полиция, пьяный

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