Немецкая полиция нашла сбежавшего водителя по запаху
26-летний житель Шпейера (Рейнланд-Пфальц) попал в поле зрения полицейского патруля, потому что ехал слишком быстро и выключил свет во время вождения…
Когда полиция его догнала, он уже припарковал автомобиль и скрылся в неизвестном направлении, сообщает Bild.
Полицейские открыли машину и… почувствовали сильный запах парфюма.
По этому запаху они и нашли нарушителя, который прятался недалеко, у ближайшей изгороди. Причем, водитель оказался пьян.
Его права конфискованы. Теперь его ожидает уголовное наказание за вождение в нетрезвом виде.
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