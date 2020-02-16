Не поделили храм: На Волыни священнику сожгли машину

Священник утверждает, что было много угроз в его адрес, поэтому вероятно, что авто сожгли именно в результате религиозного конфликта.

В селе Овадное в Волынской области сожгли автомобиль священника. Об этом сообщает областная Нацполиция.

Утром в полицию поступило сообщение от 39-летнего жителя села, мужчина сообщил о том, что ночью во дворе у дома по месту жительства сгорел его автомобиль Volkswagen T4 вместе с документами. В результате пожара никто из людей не пострадал.

Предварительно следователи квалифицируют событие по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 УК, речь идет об умышленном уничтожении имущества.

По данным местного издания Буг, транспортное средство принадлежало священнику ПЦУ Сергею Мисану. Владелец авто предполагает, что вероятно это поджог, связанный с событиями и конфликтами в селе Сусваль, где уже год не утихают конфликты между прихожанами ПЦУ и УПЦ по поводу храма.

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