Элтон Джон потерял голос прямо на сцене и расплакался
Знаменитый британский певец и музыкант был вынужден прервать концерт в Новой Зеландии. Это был первый новозеландский концерт прощального тура сэра Элтона.
72-летний музыкант потерял голос в середине своего выступления на стадионе Mount Smart в Окленде в воскресенье, сообщает BBC.
«Я только что полностью потерял голос. Я не могу петь, – сказал сэр Элтон. – Я должен идти. Простите.»
При этом он расплакался и покачал головой.
Аудитория провожала музыканта восторженные аплодисменты, когда он уходил со сцены в сопровождении помощников.
Ранее Элтон Джон сообщил, что в воскресенье ему поставили диагноз – атипичная пневмония.
Не ясно, как отразится болезнь на его предстоящих концертах. Он планировал дать еще два концерта в Окленде во вторник и четверг в рамках тура.
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По словам сэра Элтона Джона, его жизненные приоритеты поменялись, и на первом месте теперь стоят семья и дети. За свою карьеру сэр Элтон дал более 4 тысяч концертов.