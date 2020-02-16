Элтон Джон потерял голос прямо на сцене и расплакался

Знаменитый британский певец и музыкант был вынужден прервать концерт в Новой Зеландии. Это был первый новозеландский концерт прощального тура сэра Элтона.

72-летний музыкант потерял голос в середине своего выступления на стадионе Mount Smart в Окленде в воскресенье, сообщает BBC.

«Я только что полностью потерял голос. Я не могу петь, – сказал сэр Элтон. – Я должен идти. Простите.»

При этом он расплакался и покачал головой.

Аудитория провожала музыканта восторженные аплодисменты, когда он уходил со сцены в сопровождении помощников.

Ранее Элтон Джон сообщил, что в воскресенье ему поставили диагноз – атипичная пневмония.

Не ясно, как отразится болезнь на его предстоящих концертах. Он планировал дать еще два концерта в Окленде во вторник и четверг в рамках тура.

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