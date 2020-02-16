НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Общество
19:57 16 Февраля 2020 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Элтон Джон потерял голос прямо на сцене и расплакался

Знаменитый британский певец и музыкант был вынужден прервать концерт в Новой Зеландии. Это был первый новозеландский концерт прощального тура сэра Элтона.

72-летний музыкант потерял голос в середине своего выступления на стадионе Mount Smart в Окленде в воскресенье, сообщает BBC.

«Я только что полностью потерял голос. Я не могу петь, – сказал сэр Элтон. – Я должен идти. Простите.»

При этом он расплакался и покачал головой.

Аудитория провожала музыканта восторженные аплодисменты, когда он уходил со сцены в сопровождении помощников.

Ранее Элтон Джон сообщил, что в воскресенье ему поставили диагноз – атипичная пневмония.

Не ясно, как отразится болезнь на его предстоящих концертах. Он планировал дать еще два концерта в Окленде во вторник и четверг в рамках тура.

Источник:
Тэги: музыка, Элтон Джон

Новости по теме

Триумфатором «Грэмми-2020» стала 18-летняя американская певица

В Лос-Анджелесе прошла 62-я ежегодная церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». Билли Айлиш одержал победу во всех номинациях «большой четверки».

Британский певец побил рекорд группы U2

Концертный тур британского музыканта Эда Ширана Divide стал самым кассовым в истории, побив рекорд U2 восьмилетней давности.

Элтон Джон объявил о прощальных гастролях

По словам сэра Элтона Джона, его жизненные приоритеты поменялись, и на первом месте теперь стоят семья и дети. За свою карьеру сэр Элтон дал более 4 тысяч концертов.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы