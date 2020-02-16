Протоиерей РПЦ назвал гражданских жен «бесплатными проститутками»

Протоиерей Русской православной церкви и председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи Дмитрий Смирнов сравнил женщин, живущих в гражданском браке, с «бесплатными проститутками».

На встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» он подверг критике женщин, живущих с мужчинами без регистрации брака.

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги – и всё, а так тебя никто за жену не считает», – сказал священник.

Он при этом отметил, что в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин.

«Как так может быть? Да очень просто: те мужчины, про которых говорят, что они женаты гражданским браком, они не считают их за жен, это просто временная утеха. Потому что если бы он относился к ней как к жене – ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда», – считает представитель РПЦ.

На высказывание отреагировали в Госдуме. Зампред думского комитета по делам семьи и женщин Елена Вторыгина заявила, что слова Смирнова способствуют отчуждению людей от церкви.

В РПЦ отказались извиняться за высказывание Смирнова, призвав не воспринимать его буквально.

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