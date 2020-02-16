Австралия не пустила сборную Китая на соревнования по гимнастике

Китайская команда по спортивной гимнастике снялась с этапа Кубка мира в связи с ограничением на въезд, введенным австралийским правительством из-за коронавируса.

Этапа Кубка мира должен состояться в Мельбурне, но власти Австралии из-за коронавируса ввели ограничения на въезд.

«Это были очень сложные несколько недель для всех нас, но не более, чем для китайских гимнастов и чиновников, которые тренировались и готовились приехать в Мельбурн. Я поддерживаю регулярные контакты с китайской гимнастической ассоциацией и ее президентом, который информирует меня, что все члены их делегации здоровы и не проявляют никаких признаков инфекции. Несмотря на это, мы все должны уважать ограничения австралийского правительства на поездки», – сообщила исполнительный директор Федерации гимнастики Австралии Китти Чиллер.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах.

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