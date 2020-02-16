НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Спорт
20:31 16 Февраля 2020 Просмотров 28   КомментариевКомментарии

Австралия не пустила сборную Китая на соревнования по гимнастике

Китайская команда по спортивной гимнастике снялась с этапа Кубка мира в связи с ограничением на въезд, введенным австралийским правительством из-за коронавируса.

Этапа Кубка мира должен состояться в Мельбурне, но власти Австралии из-за коронавируса ввели ограничения на въезд.

«Это были очень сложные несколько недель для всех нас, но не более, чем для китайских гимнастов и чиновников, которые тренировались и готовились приехать в Мельбурн. Я поддерживаю регулярные контакты с китайской гимнастической ассоциацией и ее президентом, который информирует меня, что все члены их делегации здоровы и не проявляют никаких признаков инфекции. Несмотря на это, мы все должны уважать ограничения австралийского правительства на поездки», – сообщила исполнительный директор Федерации гимнастики Австралии Китти Чиллер.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах.

Источник:
Тэги: Китай, гимнастика, коронавирус

Новости по теме

В Китае ввели смертную казнь за распространение коронавируса

В Китае лица, подозреваемые в распространении инфекции, в случае если их поведение повлекло серьезные последствия, могут получить пожизненный срок или быть казнены.

В Китае будут казнить тех, кто заражает других коронавирусом

В Китае установили 21 вид преступлений, связанных со вспышкой коронавируса COVID-19, за которые грозит наказание вплоть до смертной казни.

Во Франции от коронавируса умер турист из Китая

В Европе зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы