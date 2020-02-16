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Главная » Украина » Происшествия
22:05 16 Февраля 2020 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

СБУ установила, что в «Укрзалізниці» воровали по-крупному

Хитроумная схема не помогла аферистам.

СБУ разоблачила схему растраты государственных средств в размере 600 000 грн Укрзализныци в Кировоградской области, выделенных на нужды структурных подразделений регионального филиала Одесская железная дорога.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Руководитель подрядного предприятия искусственно завысил стоимость расходов на ремонт здания Знаменского вагонного депо, внеся недостоверные сведения в акты выполненных работ.

По информации следствия, завышенная цена была согласована с работниками регионального филиала.

Директору подрядного предприятия и инженеру сообщили о подозрении в растрате имущества и злоупотреблении служебным положением. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

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Тэги: СБУ, деньги, Укрзалізниця

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