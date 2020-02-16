СБУ установила, что в «Укрзалізниці» воровали по-крупному
Хитроумная схема не помогла аферистам.
СБУ разоблачила схему растраты государственных средств в размере 600 000 грн Укрзализныци в Кировоградской области, выделенных на нужды структурных подразделений регионального филиала Одесская железная дорога.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Руководитель подрядного предприятия искусственно завысил стоимость расходов на ремонт здания Знаменского вагонного депо, внеся недостоверные сведения в акты выполненных работ.
По информации следствия, завышенная цена была согласована с работниками регионального филиала.
Директору подрядного предприятия и инженеру сообщили о подозрении в растрате имущества и злоупотреблении служебным положением. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
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