Воды в Крыму осталось до лета: сделано резонансное заявление
Ситуация с пресной водой в аннексированном Крыму может квалифицироваться как катастрофическая.
Так, оккупационные «власти» Симферополя утверждают, что воды в городе осталось всего на три месяца.
Он отмечает, что в целом по полуострову запасов питьевой воды чуть больше, однако с учетом необходимости обеспечения российских военных баз и работающих на полуострове предприятий воды хватит месяца на четыре.
«В целом по полуострову запасов чуть больше, но говорят, что воды хватит месяца на четыре. Примерно до июня. И этого оккупационным властям никак не исправить», — констатировал Казарин.
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