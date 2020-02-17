В рабочей группе Офиса Зеленского не видят смысла восстанавливать часть экономики Донбасса

На базе Донбасса реально воплотить идею о создании экономического хаба, но после окончания вооруженного конфликта вряд ли будет смысл в восстановлении части экономики региона.

Об этом в комментарии “Донецким новостям” рассказал руководитель экспертной рабочей группы при Офисе президента Украины по вопросам экономического восстановления Донбасса Алексей Стародубов.

“Экономический хаб на базе Донбасса сделать реально. Экономический потенциал региона по-прежнему значительный — природные ресурсы, кадровый потенциал, логистические развязки, промышленная инфраструктура, наличие образовательных учреждений и т.д. Даже если пока брать во внимание только подконтрольную Украине часть Донетчины и Луганщины”, — сказал он.

Годы военных действий внесли свои коррективы, поэтому при экономическом планировании следует учесть сегодняшние реалии. “На сегодня экономика региона разрушена и то, что было характерно для экономики довоенного Донбасса, не факт, что будет смысл восстанавливать или развивать после урегулирования конфликта. До сегодняшнего дня “экономикой восстановления” особо никто не занимался. И сложно заявить с уверенностью, где проявится точка экономического роста Донбасса”, — отметил Стародубов.

Он акцентировал, что для анализа экономических потребностей послевоенного Донбасса нужно использовать международную практику по работе с постконфликтными территориями. Например, Всемирный банк в работе с пострадавшими от войн регионами использует методологию оценки потребностей в постконфликтный период, а также предлагает модель оценки рисков.

“Методология оценки потребностей предполагает внешнюю оценку инфраструктурного ущерба (дома, дороги, электрические и водные сети, школы, больницы, предприятия), а также — восстановление доступа к публичным сервисам (здравоохранение, образование, соцобеспечение)”, — пояснил Стародубов.

А модель оценки рисков и устойчивости для пострадавших регионов формируется на базе основных претензий граждан, проживающих на пострадавших территориях. “Экономическая часть такой модели предполагает анализ эффективности использования бюджетных средств, системы соцобеспечения, уровня коррупции, возможность трудоустройства молодых специалистов и администрирование налогов на пострадавшей территории”, — добавил руководитель рабочей группы по вопросам экономического восстановления Донбасса.

“Такие методы позволят детально проанализировать ситуацию, сложившуюся в экономике Донбасса, и четко определить — что есть смысл восстанавливать, а что следует оставить в прошлом”, — подчеркнул он.

Тем не менее, по словам Стародубова, оценка потребностей и модель по оценке рисков (также как и другие способы внешней оценки ущерба от конфликта) не смогут обозначить практические шаги для программы восстановления пострадавшего региона. “Определить, что важно и как действовать правительству Украины, может лишь микро-экономический анализ — от сектора к сектору и от проекта к проекту. Только такой подход дает возможность получить максимальный экономический эффект в короткое время. Для реализации такого подхода необходимо работать со специалистами, которые разбираются в экономике региона”, — отметил эксперт.

“Таким образом, если активно работать над экономическим восстановлением Донбасса, то перспективы региона огромны. И наоборот. Если продолжать игнорировать проблемы экономики Донбасса, то это только усугубит ситуацию и негативно повлияет на политическую составляющую урегулирования конфликта”, — резюмировал Стародубов.

Напомним: помощник Президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинская власть уже сейчас думает над тем, как будет восстанавливать Донбасс после прекращения войны. Также Ермак сказал, что Донбасс, включая временно оккупированные территории, в будущем может стать современным “экономическим хабом”.

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