Экс-нардеп Юрий Левченко: хитрый политический балабол и лентяй, – СМИ

Вокруг бывшего народного депутата Украины Юрия Левченко продолжают разрастаться политические и коррупционные скандалы.

Вокруг бывшего народного депутата Украины Юрия Левченко продолжают разрастаться политические и коррупционные скандалы.

Ранее СМИ писали, что политика, проигравшего выборы на мажоритарке в Киеве (округ №223), выгнали из «Свободы» за финансовые махинации, коррупцию и вымогательство.

Кроме того, как сообщают жители Сырца, Левченко за все годы, когда пытался баллотироваться в Раду от этого округа, ничего конкретного для людей не сделал. А только все это время пытался выехать на заезженных лозунгах про «злочинну владу», «корупціонерів у владі», «бізнесменів-бариг» и «незаконні забудови», пишет «Открытая Украина».

В частности, по сообщениям жителей дома по ул. Паркова-Сырецька, 12Б, на малочисленных встречах с жителями массива «Левченко все время картавит, несет пургу и воду, никакой конкретики и планов действий по улучшению жизни района».

«Он все время троллил то, Януковича, то Порошенко, то Зеленского и Кличко, а сам ничего полезного для нашей общины не сделал. Даже лавочек и спортивных площадок никаких не помог установить. Хотя обещал со своими активными сторонниками. Это обман. Его интересует только одно – снова дорваться до власти. Это подтверждает его поведение после того, как Левченко стал нардепом. Его за все годы депутатства ни разу не видели у нас. Он вспоминает об округе только перед выборами», – рассказывает киевлянка Ольга.

Также по сообщениям жителей улицы Паркова-Сырецкая, Левченко можно вспомнить также по постоянным дракам. Как это было, например, в Киевсовете и в подворотне на Татарке.

«Также, вот, взяли, и переименовали нашу улицу. Раньше была Шамрыло. Теперь вот «благодаря» Левченко и его гоп-компании улица стала Паркова-Сырецькая. А толку от этого?! Что, подъезды стали чище? Меньше стало бандитов, которые нападают на людей?! Или, что от этого переименования в холодильнике стало больше еды?!», – возмущается пенсионер Антон.

По его словам, во время Евромайдана, действительно, много людей поддерживали Левченко. Но тогда речь шла о защите демократии от диктатуры Януковича. Сейчас ситуация в стране и Киеве поменялась.

«Людей интересуют конкретные результаты и улучшение жизни района, а не дешевая «псевдонационалистическая» риторика», – добавляет мужчина.

Также многие жители района (которые, кстати, избрали на минувших выборах в Раду другого «мажоритарщика» от этого округа) уверены, что экс-нардеп продолжает зарабатывать политические баллы на разного рода скандалах и конфликтах.

«Он подстрекает некоторых «несогластных», устраивает шоу, которые никому не нужны. Избиратели дали ему оценку на выборах, он проиграл и ушел на «политическую пенсию». Чего он сейчас прыгает?! Вечно борется с «барыгами» и застройщиками. А толк? Только набивает себе карманы. Доит бизнес. Раньше, по слухам, он «крышевал» подпольные казино в районе, обеспечивая игровым залам «охрану». Сейчас все «лохозабавы» закрыты, и Левченко со своими ребятами остались без денег. Вот и скачат теперь, ища, где бы попиариться бесплатно и сбить дармовых денег. Чего они не идут на работу. Все просто – вся его политика – набить свой карман. А район – пусть загибается!», – прокомментировала студентка Саша, резюмирует «Открытая Украина».

Напомним, ранее также стало известно, что Юрий Левченко не захотел искать себе работу после того, как сложил депутатские полномочия.