В Китае строят фабрику для производства медицинских масок

Ежедневно их будут производить в количестве 250 тысяч штук.

Власти Китая приняли решение построить в Пекине новую фабрику, которая будет изготавливать медицинские маски. Строительством будет заниматься компания China Construction First Group. Запустить производство обещают всего за 6 дней.

Ожидается, что на заводе будут изготавливать около 250 тысяч масок в ежедневно.

Решение о строительстве фабрики было принято из-за дефицита медицинских, которые раскупают из-за смертельного вируса — многие торгующие ими на интернет-платформах Amazon и Alibaba магазины отметили, что у них заканчивается товар.

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