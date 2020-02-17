В Китае строят фабрику для производства медицинских масок
Ежедневно их будут производить в количестве 250 тысяч штук.
Власти Китая приняли решение построить в Пекине новую фабрику, которая будет изготавливать медицинские маски. Строительством будет заниматься компания China Construction First Group. Запустить производство обещают всего за 6 дней.
Ожидается, что на заводе будут изготавливать около 250 тысяч масок в ежедневно.
Решение о строительстве фабрики было принято из-за дефицита медицинских, которые раскупают из-за смертельного вируса — многие торгующие ими на интернет-платформах Amazon и Alibaba магазины отметили, что у них заканчивается товар.
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