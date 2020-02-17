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Главная » Мир » Общество
13:16 17 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Китае строят фабрику для производства медицинских масок

Ежедневно их будут производить в количестве 250 тысяч штук.

Власти Китая приняли решение построить в Пекине новую фабрику, которая будет изготавливать медицинские маски. Строительством будет заниматься компания China Construction First Group. Запустить производство обещают всего за 6 дней.

Ожидается, что на заводе будут изготавливать около 250 тысяч масок в ежедневно.

Решение о строительстве фабрики было принято из-за дефицита медицинских, которые раскупают из-за смертельного вируса — многие торгующие ими на интернет-платформах Amazon и Alibaba магазины отметили, что у них заканчивается товар.

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Тэги: Китай, строительство, фабрика, коронавирус, медицинские маски

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