Мертвая реформа “слуг” и прогрессивные земельные отношения

Неважно, будет или не будет принят принят закон о так называемом обороте земли № 2178-10.

Суть его останется: он никоим образом не касается крестьянина, гражданина Украины, украинского народа, государства Украина. Закон написан под определенных лиц, в их интересах.

Проект закона №2178-10 откроет возможности скупать земли как крестьян, так и государства, и рычаги этой скупки по этиму проекту отдаются вместе с режимом таинственности на откуп Кабмину.

Законопроект №2178-10 узаконит в правах арендаторов – на скупленую за бесценок у крестьян за 49-летнюю аренду и 100-летний эмфитевзис землю. Легализация незаконно приобретенной земли – еще одна цель этого закона.

Почти вся земля в Украине в долгосрочной аренде. И это – тот фактор, который сдерживает переход к самостоятельному хозяйствованию. Он же будет сдерживать рост цены на землю, ибо фактически у крестьянина собственника земли есть только один покупатель – арендатор с его преимущественным правом на землю.

В усиление позиции такого закрепощения крестьян и проект №2194 – проект-подкуп арендаторов, который был принят в первом чтении 14 ноября 2019 года, и активно рекламирует его инициатор – председатель аграрного комитета Верховной Рады Николай Сольский. Этим законопроектом, в частности, предусмотрено внести изменения в ст. 130 Земельного кодекса Украины, согласно которым крестьянин-собственник земли должен получить разрешение на продажу земли от арендатора.

Относительно возможных цен на землю, «интересным» является ответ министерства Тимофея Милованова за подписью его заместителя Павла Кухты на обращение депутата-”слуги” Олега Дунди. Министерство предполагает, что цена продажи «паевой» земли в 2020 году составит 2236 долларов/га и вырастет до 2440 в 2024 долларов/га году. Государственная земля, соответственно, 3354 долларов/га и 3660 долларов/га.

Откуда такие цены на землю – понять из предоставленных министерством расчетов трудно. Чтобы платить 50 тыс. гривен за гектар необходимо иметь стабильно прибыль 13 тыс. гривен с 1 гектара и получить кредит на 7 лет под 7% в гривне. Это – нереально.

Да и этот высокий ценовой вариант, как отмечается в ответе министерства, соответствует основному проекту закона №2178, поданном именно Кабмином, и который предполагал, что так называемый рынок будет с участием иностранцев. А проект №2178-10 является альтернативным правительственному законопроекту №2178.

Поэтому в ценовом вопросе можно ориентироваться на видение заместителя Тимофея Милованова по аграрным вопросам Тараса Высоцкого: «…если исходить из ограниченной модели, по которой покупать землю смогут только граждане страны, то цена будет максимум 1500 долларов (за гектар, – авт.)». По такой цене желающих продавать землю много не наберется.

К тому же Высоцкий знает о чем говорит, ведь он был генеральным директором ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» и хорошо знает, по какой цене готовы скупать землю платежеспособные агрохолдинги.

Также, согласно ранее упомянутый ответ министерства, предусматривает, что на 90% покупателями земли будут юридические лица. Не «видит» и министерство предоставление кредитов на покупку земли гражданам Украины, а предусматривают только компенсацию процентной ставки по кредитам. Хотя для чего говорить о компенсации, если банки и так не собираются кредитовать?

Причины:

банк будет кредитовать покупку земли только в случае, когда эта земля составляет цельный земельный массив и есть достаточный объем земли для ведения оптимально-эффективного – с точки зрения современных технологий и их возможности растениеводства;

способны кредитовать покупку земли банки – банки с иностранным происхождением (капиталом), с достаточной исторической памятью, чтобы помнить европейскую национализациюи земли.

В подтверждение этому есть и осторожность по покупке земли в определенных странах бывшего социалистического лагеря, где иностранцы скупали землю, которая уже была сконцентрирована местными «барыгами» и в определенной мере отмыта от угроз национализации или иных социально-экономических явлений.

В проекте закона №2178-10 не прописано никакое кредитования покупки земли с участием государства, все вопросы кредитования переброшены на Кабинет министров.

Итак, в законопроекте № 2178-10 нет ни тезиса, ни предложения, ни слова, ни буквы о создании для украинцев, которые бы хотели заниматься сельским хозяйством, необходимых и достаточных условий для этого. Этим законом украинцев определили как несостоятельную предпринимательства нацию, нацию вечных батраков.

Об этом говорит и Тарас Высоцкий: «И не надо забывать о чисто украинские традиции — наше общество является обществом наемного труда, а не предпринимательства».

То, что поставили за мечту открыватели так называемого рынка земли – это концентрация земель и унитарно-концентрационную форму земельных отношений. В отличие от коллективно-консолидированной формы, унитарная-концентрационная форма земельных отношений не несет общественной значимости и, соответственно, она не может быть и в зоне интереса любой государственной политики, она не может быть реализована быстро во времени.

Концентрация земли будет медленным процессом при условии, что не будет насильственных методов принуждения к ней. Кроме того, концентрации земель будет мешать прогрессивное развитие коллективно-консолидированной формы земельных отношений. Концентрационная форма не будет осуществлена и породит общественную потребность в национализации сконцентрированной земли, что происходило и раньше, в том числе, в странах с развитой экономикой – на основании законов общественного развития.

Утверждение о затягивании времени в так называемой президентской «земельной реформы» подтверждается и заявлениями самих чиновников, в частности - того же Тараса Высоцкого: «О’объективно, надо настраиваться на период примерно в 15 лет, разделен на две фазы. Во время первой фазы, которая продлится около пяти лет, будет наблюдаться наибольшая оборачиваемость земель — все, кто хотят продать землю, постараются это сделать. Во время второй фазы оборачиваемость упадет до 2–3% в год, и пойдут инвестиции в эту землю. То есть надо настраиваться, что в первую п’ятирічку деньги будут вкладываться в покупку земли, а только потом — в технологии и эффективность. Мгновенного эффекта от реформы не будет. И только через 15 лет рынок стабилизируется, будут выработаны четкие правила игры и пойдет планомерное постепенное развитие».

Согласно ответу того же министерства, влияние т. н. рынка земли на прирост ВВП в 2020 году (только 4-й квартал) составит 0,22%, в 2021 году – 0,84%, а дальше будет падать и в 2024 году составит 0,22%.

Поэтому возникает вопрос: для чего насаждать так называемый рынок земли, который на самом деле не приводит к росту экономики, не говоря уже о расширенном экономический рост?

В первое очередь, необходимо законодательно уделить внимание прогрессивной форме земельных отношений, которая характеризуется возможностью реализовать быстрые, эффективные преобразования, нацеленные на расширенное воспроизводство сельского хозяйства, включая животноводство и переработку сельхозпродукции до оптимального производственного передела.

Необходим закон о прогрессивные земельные отношения.

Основными тезисами такого Закона «О прогрессивные земельные отношения» должны стать:

поддержка самостоятельного хозяйствования на собственной земле непосредственно или через участие в товариществах собственников земли;

предоставление крестьянам-собственникам земли права расторгать договоры пользования (аренда, эмфитевзис) принадлежащих им земельных участков на основании простого требования о досрочном расторжении договора;

финансовое обеспечение крестьян-собственников земли для возврата полученных авансовых платежей, которое может быть необходимым при досрочном расторжении договоров пользования земельным участком сельскохозяйственного назначения;

обязательно’обязательный выкуп земельного участка органами местного самоуправления или органами государственной власти по цене, которая соответствует пятикратному размера нормативно-денежной оценки (примерно 5 тыс. долларов за 1 гектар для чернозема);

кредитование собственников земли в режиме потребительского кредитования за счет прямого государственного кредитования в одно-трехкратном размере нормативно-денежной оценки (примерно 3 тыс. долларов за 1 гектар для чернозема) для удовлетворения насущных потребительских нужд на условиях до 5% годовых;

кредитование граждан Украины за счет прямого государственного кредитования для покупки земельных участков сельскохозяйственного назначения в сумме пятикратного размера нормативно-денежной оценки (примерно 5 тыс. долларов за 1 гектар) на условиях до 5% годовых;

кредитование в необходимом объеме товарищества собственников земли, которые создаются для самостоятельного хозяйствования на собственной земле, на условиях до 3% годовых;

помощь в возвращении незаконно отчужденных земельных участков их владельцам (во время действия запрета на отчуждение земли);

формирование государственной поддержки об’единения собственников земли в товариществах собственников земли, которые создаются для самостоятельного хозяйствования на земле;

приобретателями права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения могут быть исключительно физические лица с единственным гражданством государства Украина (гражданин Украины имеет право быть приобретателем только одного земельного участка сельскохозяйственного назначения) и органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Чтобы не быть голословным, предлагаю посмотреть предложенный мною разработан проект Закона Украины «О прогрессивные земельные отношения», пояснительную записку и сравнительную таблицу к проекту Закона. Также, вместе с проектом Закона депутатам было отправлено и сопроводительное письмо предложенный мной проект как форму реализации народовластия, которого мы не дождались от них.

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