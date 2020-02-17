У Путина ответили на идею Зеленского о патруле на Донбассе

У Путина отреагировали на идею Зеленского о патрулировании границы на Донбассе.

У Путина отреагировали на идею Зеленского о патрулировании границы на Донбассе. В России считают, что рассмотрение идеи президента Украины Владимира Зеленского с патрулирования границы с РФ на Донбассе невозможно без учета мнения «ДНР» и «ЛНР».

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что «Киев по-прежнему не проявляет готовность начинать диалог с «ДНР» и «ЛНР».

«Это новая инициатива. Для того чтобы рассматривать эту инициативу, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик, понимать их позицию, то есть нужно (с ними) разговаривать. Насколько мы понимаем первоисточник, то есть автор этой инициативы, Киев по-прежнему не проявляет готовность начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса», – сказал Песков.

В то же время боевики новые инициативы Зеленского относительно границ назвали «попыткой заболтать минские соглашения». Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона согласна на совместный контроль границы представителями ОБСЕ и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) для проведения местных выборов на Донбассе.

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