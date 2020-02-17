Суд запретил мужчине приближаться к школьнице до совершеннолетия

Если он не сдержится, то отправится в места лишения свободы минимум на три года.

Недавно в Могилев-Подольском горрайонном суде Винницкой области поставили точку в деле о развращении несовершеннолетней школьницы, которой еще не исполнилось 16-ти лет.

На скамье подсудимых оказался местный житель, которые в сентябре две ночи подряд у себя дома раздевал и развращал девочку, которой, как он думал, уже исполнилось 16 лет. Именно с этого возраста ,согласно украинскому законодательству, секс по обоюдному согласию не считается преступлением.

Важно, что школьница оказалась девственницей, и это явилось лучшим доказательством того, что секса с несовершеннолетней у подсудимого не было – только развратные действия.

В суде стороны примирились, и приговор для мужчины оказался довольно мягким – три года тюрьмы с двухлетней отсрочкой. Кроме этого ,суд запретил осужденному приближаться к потерпевшей до совершеннолетия, и он обязан выплатить девушке 1000 гривен морального ущерба.

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