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Главная » Мир » Общество
19:35 17 Февраля 2020 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

В Гонконге из-за коронавируса возник дефицит туалетной бумаги

Местные власти попытались заверить население, что вспышка коронавируса не влияет на поставки туалетной бумаги, но жители все равно пытаются запастись ей впрок.

Магазинам города остро не хватает этого товара, и при поступлении новых партий за туалетной бумагой выстраиваются длинные очереди, сообщает BBC.

Люди также массово скупают рис, макаронные продукты и чистящие средства.

Практически невозможно найти в продаже защитные маски для лица и дезинфицирующие средства.

Власти винят в этой ситуации распространение слухов. По их словам, поставки запасов продовольствия и хозяйственных товаров остаются стабильными.

Помимо Гонконга, туалетную бумагу, дезинфицирующие средства и маски для лица массово скупают в Сингапуре, где было зарегистрировано 75 случаев заражения коронавирусом.

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Тэги: Гонконг, дефицит, туалетная бумага

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