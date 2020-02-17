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Главная » Мир » Религия
22:56 17 Февраля 2020 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

47-летняя итальянка два года скрывалась от полиции, притворяясь монашкой

Женщины подозревали в мошенничестве. В конце 2017 года суд на Сицилии признал ее вину и приговорил ее к лишению свободы на два года.

Однако она ухитрилась сбежать и перебраться на север Италии. Там она обзванивала монастыри Пьемонта и Ломбардии и говорила, что нуждается в  помощи, сообщает The Guardian.

В одном из монастырей, где в течение нескольких дней принимали беглянку, рассказали, что она представилась племянницей одной из монахинь. В другом рассказали, что она просто назвала себя монахиней. В третьем она выдала себя за главу религиозной общины.

В начале февраля мошенница прибыла в монастырь бенедиктинцев в городе Галларате. Монахини обратили внимание на противоречия в ее рассказах и заявили в полицию.

К тому же, у нее нашли краденые документы.

Мошенницу доставили в отделение полиции.

Ей может грозить дополнительное наказание за то, что она выдавала себя за другого человека.

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Тэги: Италия, монахиня

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