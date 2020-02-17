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Главная » Мир » Общество
21:49 17 Февраля 2020 Просмотров 222   КомментариевКомментарии

Жительница Канады готовила салат и обнаружила в перце… живую лягушку

Все мы знаем, что пауки, жуки время от времени попадаются во фруктах и овощах. Но как живая лягушка умудрилась пролезть в перец?

Вот вопрос, над которым сейчас ломает голову Канадское агентство по контролю за  продуктами питания, сообщает Bild.

Лягушку обнаружили Николь Ганьон и Жерар Блэкберн во время обеда неделю назад. Лягушка едва не попала по нож Николь, когда она нарезала овощи для салата.

«Как лягушка попала в перец, я не знаю», – сказала Николь в комментарии Radio Canada.

Как оказалось, зеленая древесная лягушка прибыла в Канаду из Гондураса, откуда перец и был привезен. Теперь канадские власти выясняют, как такое могло случиться. Результаты расследования еще не обнародованы.

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Тэги: Канада, лягушки, перец

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