Своих бросаем. Украина оставит зараженных коронавирусом граждан в Китае

Уже пять летальных случаев зафиксировали за пределами Китая.

Украинцы с подозрением на коронавирус COVID-19 не будут допущены на борт самолета, который будет отправлен во вторник, 18 февраля, для эвакуации из китайского города Ухань.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

«Эвакуируются здоровые люди. На борт люди с симптомами острой респираторной болезни не будут допущены… Паниковать не нужно, мы привозим в Украину здоровых людей», — сказал он.

По словам Ляшко, самолет с эвакуированными гражданами Украины прибудет в четверг, 20 февраля.

По прибытии в Украину их изолируют по меньшей мере на 14 дней. В случае обнаружения симптомов коронавируса пациента переведут в инфекционный стационар и поместят в спецбокс.

Среди эвакуированных — 49 украинцев и до 25 иностранных граждан.

Согласно последним данным, по всему миру было зарегистрировано более 71 000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, а также 1770 смертей. Пять летальных случаев зафиксировали за пределами Китая.

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 был зарегистрирован в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Только неделю спустя власти Китая подтвердили, что речь идет о новом вирусе.

Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения в связи с распространением коронавируса.

Кроме того, в ВОЗ считают, что жертвами инфекции могут стать две трети населения планеты.

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