Боевики атаковали позиции ВСУ, погиб украинский военный

Сепаратисты атаковали позиции подразделений ВСУ вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехового, Крымское и Хутор Вольный.

Во вторник утром, на Донбассе боевики атаковали позиции подразделений ВСУ вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехового, Крымское и Хутор Вольный. Сообщается, что украинские военные понесли потери – погиб один человек.

Сепаратисты обстреливали позиции ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями вооружения – минометов калибра 120 мм. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В штабе подчеркнули, что подразделения резерва из состава Объединенных сил находятся в готовности к применению.

Спутник News АТО в Twitter сообщает, что сепаратисты захватили два опорных пункта ВСУ.

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