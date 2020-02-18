Боевики атаковали позиции ВСУ, погиб украинский военный
Сепаратисты атаковали позиции подразделений ВСУ вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехового, Крымское и Хутор Вольный.
Во вторник утром, на Донбассе боевики атаковали позиции подразделений ВСУ вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехового, Крымское и Хутор Вольный. Сообщается, что украинские военные понесли потери – погиб один человек.
Сепаратисты обстреливали позиции ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями вооружения – минометов калибра 120 мм. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В штабе подчеркнули, что подразделения резерва из состава Объединенных сил находятся в готовности к применению.
Спутник News АТО в Twitter сообщает, что сепаратисты захватили два опорных пункта ВСУ.
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