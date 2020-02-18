Россия проиграла апелляцию в суде Гааги по делу ЮКОСа

Россия обязана выплатить более 50 млрд евро бывшим акционерам ЮКОСа.

Апелляционный суд Гааги отменил решение окружного суда, снявшего с России обязательства по выплате 50 млрд евро бывшим акционерам ЮКОСа. Таким образом, Россия обязана выплатить более 50 млрд евро бывшим акционерам ЮКОСа.

«В 2014 году международный арбитраж постановил, что Россия должна выплатить миллиарды долларов в качестве компенсации ущерба бывшим акционерам ЮКОСа. РФ потребовала в окружном суде Гааги отменить это решение, и суд вынес решение в пользу российской стороны. Однако апелляционный суд Гааги постановил, что вынесенный ранее вердикт является ошибочным. Это значит, что решение международного арбитража вновь вступает в силу», – говорится в сообщении.

Как отмечается, у России сохраняется возможность обжаловать это решение в Верховном суде Нидерландов.

В Минюсте России уже заявили, что обжалуют решение апелляционного суда.

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