Укрзалізниця тестирует прототип нового сайта

Укрзалізниця тестирует новый сайт. На нем обновили систему поиска.

Укрзалізниця начала тестирование нового сайта, в котором добавили обновленную систему поиска билетов. В пресс-службе компании сообщили, что ресурс выполнен в фирменном стиле компании и адаптирован под современные устройства. Также, он учитывает потребности лиц с нарушением зрения.

«Наша цель – создать единый информационный портал для пользователей услуг Укрзалізниці с простой, понятной структурой и навигацией. Все сервисы будут сгруппированы с четким и предметным позиционированием, а пользователям предложат удобную обратную связь», – заявил член правления Укрзалізниці и куратор проекта Марчин Целеевский.

Сообщается, что разработкой сайта занимались IT-специалисты Укрзалізниці. В будущем планируется запуск английской версии сайта, создание разделов сайта с ключевыми проектами, конкурсами, а также раздел с библиотекой документов.

После этого компания планирует запустить порталы для пассажиров, грузоотправителей, оператора системы распределения электрической энергии и центра сертификации электронных ключей.

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